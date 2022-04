". A dirlo, a Repubblica,, in ansia per la sorte del figlio, ex portiere di Legnano e Pro PatriaLui, nato proprio in Russia e adottato dalla famiglia Vavassori (la madre è l'imprenditrice Alessandra Sgarella, vittima di un noto caso di rapimento da parte della 'ndrangheta nel 1997 e scomparsa nel 2011),. Sulla sorte del nostro connazionale e dei suoi compagni si erano immediatamente diffuse le notizie più disparate, persino quelle della morte ma ci ha pensato il padre Pietro a smentire questo scenario, chiarendo che Ivan sia ricoverato con febbre alta in un ospedale ucraino.- E nel frattempo, uno dei 60 foregn fighter recatisi in Ucraina per fronteggiare l'esercito russo. Come riferisce l'Ansa,Il pm Alberto Nobili ha delegato la Digos ad effettuare tutti gli accertamenti opportuni per chiarire i contorni della vicenda e quindi, si suppone, anche per sentire l'ex calciatore e i componenti del suo gruppo.A far scattare l'allarme, poi rientrato, era stato un messaggio apparso sul suo profilo social e da lui affidato per la gestione a una persona di fiducia.