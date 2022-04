Lo scorso è stato un weekend importante per il campionato. Sabato l'Inter ha battuto 2-0 il Verona a San Siro, domenica il Milan ha pareggiato a Torino e i nerazzurri campioni d'Italia (in attesa di recuperare la trasferta di Bologna) sono risaliti a due punti dal primo posto in classifica occupato dai rossoneri.



Nelle stesse serate Il Pagante ha fatto due concerti, riempiendo il Fabrique di Milano. Prima di cantare "San Siro", Eddy Veerus (che per l'occasione ha indossato la maglia del centenario dell'Inter con il numero 19 di Cambiasso) ha lanciato un appello al sindaco Beppe Sala: "Lo stadio è un momumento della città, va salvato". Milan e Inter la pensano diversamente.



Sono state due serate di grande festa, ma prima della fine del secondo concerto c'è stato anche spazio per un momento di grande commozione. Quando la Brancar (Roberta Branchini) ha dedicato un video a Federica Napoli, che ha letto una lettera e ieri sera a Roma era alla sua ultima apparizione prima di lasciare il gruppo per risolvere dei problemi personali di attacchi di panico. Entrambe sono scoppiate in lacrime, come anche molti dei loro fan. Tu chiamale, se vuoi, emozioni.