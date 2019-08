10 Tommaso Pobega: il primo gol in Serie B della storia del Pordenone combacia con il suo primo in cadetteria. Il classe '99 in prestito dal Milan ne fai poi un altro, bellissimo, con un esterno sinistro al volo. Inizio da sogno per il centrocampista scuola rossonera.



9 Gian Piero Ventura: la sua Salernitana inizia col piede sull'acceleratore: 3-1 al Pescara con la coppia Giannetti-Jallow che già brilla. Aspettando Cerci l'ex ct parte subito forte.



8 Lorenzo Montipò: il Benevento non perde col Pisa al 90esimo grazie al portiere scuola Novara, che ipnotizza Marconi.



7 Pietro Iemmello: ecco, lui i rigori non li ha sbagliati. Il Perugia vince 2-1 contro il Chievo Verona e lo fa grazie a Re Pietro, che fa 2 su 2 dal dischetto e fa sorridere Oddo. Riparte forte dopo la stagione deludente con il Foggia.



6 Michele Castagnetti: la Cremonese sbanca Venezia e lo fa grazie a una punizione dell'ex Empoli. Secondo gol stagionale in due presenze, il classe '89 è partito col piede giusto.



5 L'attacco del Crotone: crea tanto, con un Messias super. Ma spreca: con Simy, con Mustacchio alla fine, con Golemic. Le folate ci sono, i gol no. Ma con un Maxi Lopez in forma, l'attacco fa paura.



4 Filippo Inzaghi: rischia di perderla col suo Benevento che deve ringraziare Montipò. Con quella squadra, con quei giocatori deve osare.



3 Alessandro Nesta: come i gol presi dal suo Frosinone contro il Pordenone. Inizio peggiore non poteva esserci per una delle squadre candidate alla Serie A.



2 Daniele Sebastiani: il Pescara di Zauri è un cantiere ancora aperto. Il mercato deve regalare ancora qualcosa, ma la sensazione è che non sarà una stagione semplice.



1 La difesa del Cittadella: un disastro. 3 gol subiti a inizio ripresa, 3 gol in cui non si muove nessuno. Inizio da incubo per la linea difensiva del Citta.



0 Stefano Scognamillo: 3 presenze stagionali, 2 cartellini rossi. Il primo in Coppa Italia, nella sfida tra il suo Trapani e il Piacenza, il secondo sabato, contro l'Ascoli, per una pallonata addosso a un avversario.