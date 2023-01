Il Palermo batte una squadra forte come il Bari e ora sogna i play-off. I rosanero ringraziano un super Matteo Brunori: capitano, leader e bomber infallibile. 10 gol in campionato e 2 in coppa Italia, con 3 assist decisivi. Il classe 1994 si sta confermando su livelli altissimi tanto da essere attenzionato per la Nazionale azzurra dal ct Roberto Mancini.