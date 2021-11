Il Palmeiras vince la terza Coppa Libertadores della sua storia: battuto 2-1 il Flamengo in una finale tutta brasiliana. Dopo appena 5’ Raphael Veiga ha portato il Palmeiras in vantaggio, al 72’ l’ex Inter Gabigol ha firmato il gol del pareggio e per venti minuti non è successo più nulla. Supplementari, nei quali dopo appena cinque minuti lascia il segno l’ex Alaves Deyverson, che segna la rete della vittoria finale.



GLI EX ‘ITALIANI’ - Festeggia anche l’ex difensore del Milan Gustavo Gomez, capitano di quel Palmeiras nel quale è entrato anche Felipe Melo: otto minuti in campo, il tempo di prendersi un’ammonizione nei minuti di recupero. Nella sfida tra ex giocatori di Serie A, nel Flamengo c’era l’ex Udinese, Juve e Cagliari Mauricio Isla e Andreas Pereira, di passaggio alla Lazio nella stagione scorsa. Occhio anche alla panchina: c’erano l’ex Juve Diego e l’ex Fiorentina Pedro, entrato nel finale.