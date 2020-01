Il Pistolero è pronto a cambiare aria. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha fatto perdere il posto da titolare a Krzysztof Piatek. Arrivato un anno fa dal Genoa per 38 milioni di euro, l'attaccante polacco classe 1995 ha segnato solo 5 gol in questa prima fase di stagione: meno della metà rispetto alle reti realizzate nella seconda parte della scorsa stagione in maglia rossonera (11).



Suo padre Wladyslaw ha dichiarato a Sportowefakty: "Kris vuole arrivare in forma a Euro2020 e quindi non vuole fare la riserva in panchina, ma giocare titolare. Se non può farlo nel Milan, lo farà volentieri altrove. E' sul mercato come Paquetá, Suso e Calhanoglu. Tanti club lo stanno chiedendo in prestito, ma il Milan vuole rivenderlo subito a titolo definitivo per recuperare i soldi pagati al Genoa e reinvestirli per prendere nuovi calciatori.Tutti stiamo l'ultima settimana del mercato di gennaio, quando si deciderà il suo futuro".