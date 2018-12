Fra i talenti classe ’99 che a livello europeo quest’anno si stanno segnalando, in Francia, nella rivelazione, attaccante portoghese arrivato quest’anno dallo Sporting Lisbona dopo essere stato conteso da varie big europee fra cui il Manchester City, il Borussia Dorthmund e la nostrana Juventus. Nonostante l’agguerrita concorrenza, alla fine a spuntarla sono stati i francesi che, sfruttando il momento di totale caos a livello societario vissuto dai lusitani quest’estate, sono riusciti ad accaparrarsi a zero il giovane centravanti di origine angolana dopo che questo si era svincolato dal club di Lisbona.È evidente che la scelta del ragazzo sia ricaduta su Les Dogues (“I Mastini”) per poter cercare di affermarsi e avere minutaggio in prima squadra sin da subito, cosa che in un grande club non avrebbe potuto ottenere. Tuttavia, nonostante abbia solo 19 anni e sia ancora alla sua prima vera stagione da professionista,, nella scorsa stagione,, con cui mise a segno 6 gol in 11 partite in campionato e 5 in 6 in Youth League,in una vittoria dei suoi per 2-0 contro il Feirense.. Infine a marzo, al quinto ed ultimo gettone con la maglia a strisce biancoverdi, per Rafael arriva anche il primo gol “fra i grandi” nella sconfitta per 2-1 contro i rivali del Porto.Alto 1.88 cm x 80 kg, Leão. Di piede destro, ancora non si fida molto del suo mancino ma, come molti giovani calciatori oggi, è solo questione di tempo prima impari ad utilizzarli entrambi. Sfiorando il metro e novanta di altezza, la caratteristica principale del portoghese è chiaramente il fisico da vero numero 9. Tuttavia,o provare giocate e dribbling secchi. Di fatto è uno di quegli attaccanti che possono giocare a tutto campo, senza una posizione ben precisa che dia dei riferimenti alle difese avversarie, il che lo rende molto moderno.("ciao mamma", mimando il gesto della telefonata), con cui condivide il destino di essere un giovane talento destinato ad esplodere lontano da casa. E, a proposito di celebrazioni, proprio domenica scorsa nella vittoria del suo Lille contro il Nimes per 3-2, ha siglato di testa quello che al momento è il suo secondo gol nella massima serie francese, ma va considerato che. Per questo motivo infatti, l’esordio in Ligue 1 non è arrivato prima della fine di settembre nella vittoria in casa per 3-0 contro il Marsiglia. A questa partita hanno fatto seguito due panchine consecutive contro Saint-Etienne e Digione, prima del tanto atteso “gol del battesimo” contro il Caen il 27 ottobre, che ha permesso ai suoi di portare a casa una vittoria per 1-0. Da quel momento fino a domenica scorsa, da titolare o a partita in corsa (tranne che contro il Montpellier due settimane fa) sta scendendo in campo ogni domenica, un chiaro segno di come anche il tecnico dei francesi Christophe Galtier veda delle potenzialità nel ragazzo., in un reparto offensivo di soli giovani composto, oltre che da lui, dal ‘98 Ikonè, il quale agisce a supporto sulla trequarti, dal ’96 Bamba largo sinistra e soprattuto dal ‘95 “crack” del campionato Nicolas Pèpè, autore già di 12 gol in queste prime 18 partite. Là davanti comunque la concorrenza non manca: per il ruolo di terminale offensivo ci sono anche i ben più esperti Rui Fonte e Loic Remy, che spiegano il perché Leão non parta sempre dall’inizio. Anche se, a dir la verità, i due “veterani” al momento stanno deludendo le aspettative, motivo per cui il giovane bomber portoghese adesso sta piano piano aumentando il suo minutaggio.Per ovvi motivi, essendo uno dei principali astri nascenti del calcio portoghese,. Tuttavia, volendo abbozzare un paragone meno altisonante e generoso, a livello tecnico, oltre che per una chiara somiglianza a livello fisico, Leao ricorda molto un attaccante del nostro campionato italiano che ultimamente è tornato a fare molto bene, ossia Duvàn Zapata. Come il colombiano infatti, abbina questa sua fisicità ad un’ottima tecnica di base e progressione palla al piede. Tutti abbiamo ancora in mente il gol del panterone neroazzurro contro l’Udinese l’anno scorso, quando ancora vestiva la maglia della Samp, e in cui, prendendo palla nella sua sua metà campo, supera in velocità mezza difesa bianconera prima di concludere con uno splendido scavetto che non lasciava scampo a Bizzarri. Ecco, Leão non ha ancora siglato un gol del genere, ma studia per farlo: non è raro infatti vederlo partire con delle cavalcate da lontano (magari da una delle due fasce) con cui tenta di involarsi verso la porta avversaria per poi concludere a rete.Insomma, al ragazzo il talento e la personalità non mancano, adesso starà a lui dimostrare di essere all’altezza di queste attese. In un ambiente in cui, dopo diversi anni dagli addii dei vari Hazard e Gervinho, adesso si è ricominciato a sognare, “provarci” non costa nulla. Per continuare a crescere segnando tanti gol e poter mettere quella mano vicino all’orecchio come Gabriel Jesus, con quell’”alo mae” che in questo caso servirà per rispondere a tutte le chiamate delle big europee che forse, presto, lo cercheranno…