La morte di Calisto Tanzi, a 83 anni, porta tutti gli appassionati di calcio a ricordare il suo Parma, il grande Parma, un club capace di vincere 8 trofei: tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Uefa, due Coppe Uefa e una Coppa delle Coppe. Nel 2003 il crac della sua società Parmalat coinvolse anche il Parma, che subì un drastico ridimensionamento, fino al fallimento nel 2014 e alla rinascita con altri imprenditori. Nell'epoca del suo maggior splendore (1993-1999), al Parma mancò solo la conquista dello scudetto, ma era un periodo storico in cui il campionato italiano era il miglior torneo del mondo e nel quale i ducali affrontavano squadre come il Milan di Berlusconi, la Juve di Lippi, Del Piero e Zidane, l'Inter di Ronaldo e la Lazio di Cragnotti. E' difficile fare raffronti fra epoche calcistiche diverse, ma, giocando un po', possiamo ipotizzare che una squadra come quel Parma al giorno d'oggi non avrebbe difficoltà a vincere il tricolore. Nella gallery vi proponiamo una nostra top 11 del grande Parma degli anni 90: un elenco di campioni, allenati da tecnici del calibro di Nevio Scala, Carlo Ancelotti e Alberto Malesani.



SCORRI PER VEDERE LA TOP 11 DEL PARMA ANNI 90