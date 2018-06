Per rinforzo il proprio attacco nella stagione del ritorno in serie A il Parma sta guardando in casa Torino, nel mirino ci sono due calciatori granata: Simone Edera (che ha già vestito la maglia degli emiliani nella stagione 2016/2017 in serie C) e Lucas Boyé.



Edera ha da poco rinnovato il proprio contratto con il Torino firmando un quinquennale, ha la piena fiducia del tecnico Walter Mazzarri e per questo potrebbe restare in granata anche nella prossima stagione. Per il Parma sarà invece più facile ad arrivare a Lucas Boyé, che è rientrato dal prestito al Celta Vigo ma non rientra più nei piani della società granata ed è ora sul mercato.