Dopo la riconquista della Serie A, nuova avventura in arrivo per il Parma. I crociati sono pronti a sbarcare nel mondo degli eSports, grazie alla partnership con eSports Academy (già partner della Sampdoria, primo club italiano a sbarcare in questo mondo), che si occuperà con il Parma di gestire la sezione dedicata a questa realtà sempre più in espansione. Per selezionare il giocatore ufficiale del Parma eSports ci sarà un torneo (1vs1) in tre tappe. Il vincitore finale potrà vestire la maglia crociata e rappresentare la società nei vari tornei italiani e internazionali e diventare a tutti gli effetti un giocatore professionista.