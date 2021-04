È successo davvero di tutto. Da 0-2 a 1-2, poi l'1-3, prima della clamorosa rimonta con due gol segnati in pieno recupero e il 4-3 finale. Il Cagliari ha vinto il match in rimonta contro il Parma, in un match davvero spettacolare ed emozionante. Nel finale di gara, Jasmin Kurtic è crollato a terra per la delusione, oltre al grande sforzo: è scoppiato in lacrime (sul 3-2 nella ripresa ha sbagliato un clamoroso gol). Al suo fianco, sul terreno di gioco, si è seduto Joao Pedro, che ha voluto consolare l'avversario. Una scena davvero meravigliosa. Un grande gesto da parte del capitano del Cagliari. Il calcio è anche questo.