Si muove veloce il Parma per regalare a D'Aversa colpi importanti. La classifica, con vista europea, incoraggia ad uno sforzo. Il primo nome sulla lista è quello di Kurtic che, come riporta La Gazzetta dello Sport, è valutato dalla Spal non meno di 5 milioni di euro. Per l'attacco spunta il nome di Andrea Pinamonti del Genoa.