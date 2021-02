Il Parma è a un passo dal rinforzo in attacco: la società di Krause sta provando a chiudere per portare in Emilia Graziano Pellè, dopo l'arrivo di Zirkzee, centravanti olandese classe 2001. L'ex punta della nazionale lo scorso gennaio si è svincolata dai cinesi dello Shandong Luneng: la trattativa può proseguire anche oltre le ore 20, orario di chiusura della sessione attuale di mercato, dal momento che il calciatore è un free agent. .



RITORNO IN EMILIA - Si tratterebbe di un ritorno per il classe 1995, che ricomincerebbe a vestire la maglia dell'ultima squadra italiana in cui ha militato, prima delle esperienze in Olanda, Inghilterra e Cina. I sondaggi sono iniziati nelle scorse ore, con l'agente dell'ex Southampton presente all'Hotel Sheraton, sede del calciomercato, che conferma la pista in via di chiusura. Il contratto sarà fino a giugno, con l'opzione di prolungamento per un anno in caso di salvezza, secondo quanto appreso da Calciomercato.com