Dopo 23 giornate di Serie A l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si ritrova al quinto posto in classifica. Un risultato che, malgrado l’ultimo passo falso in casa contro il Cagliari (1-2), testimonia ancora una volta il gran lavoro svolto dal tecnico piemontese. Da quando siede sulla panchina della Dea l’ex tecnico del Genoa ha sempre centrato l’Europa e nelle ultime tre stagioni ha ottenuto altrettante volte il terzo posto. Grazie alle prodezze dei vari Gomez (oggi al Siviglia), Ilicic, Muriel, Zapata e ad un gioco di squadra perfettamente collaudato - vedi le incursioni in area di rigore degli esterni Gosens e Hateboer, autori di parecchie reti - la squadra ha fatto divertire i suoi tifosi sia in campionato che in Champions League, rendendosi anche protagonista a Lisbona di un bellissimo quarto di finale nell’agosto 2020 contro il Paris Saint-Germain di Neymar e Mbappé, perso in rimonta 1-2 solamente nei minuti di recupero.L’Atalanta si trova attualmente al quinto posto in classifica in virtù dei 43 punti raccolti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. E proprio l’ultimo ko è costato caro a Malinovskyj e compagni, uno scivolone casalingo inatteso contro un Cagliari in difficoltà di classifica che ha permesso alla Juventus il sorpasso in classifica. Sarà proprio la squadra bianconera di Massimiliano Allegri il prossimo avversario in campionato nel big match del 24° turno di campionato, in programma domenica 13 febbraio alle 20:45 al Gewiss Stadium. C’è da dire però che in casa quest’anno le cose non sono sempre andate bene, i numeri sono abbastanza evidenti: delle undici gare giocate tra le mura amiche l’Atalanta ha vinto solo tre volte (Sassuolo, Spezia e Venezia), quattro volte ha pareggiato e quattro volte ha perso. Tutt’altra storia invece in trasferta dove gli orobici hanno collezionato 30 punti in dodici gare (nove vittorie, tre pareggi), più di qualsiasi altra squadra. CConsiderando il fatto che la vittoria in casa manca dal 30 novembre 2021 e che il prossimo avversario sarà una Juventus in ottima forma, c’è il rischio di vedere il quarto posto allontanarsi. Ma se andiamo a guardare i numeri delle ultime due stagioni allora Gasperini può sorridere.ingranando in entrambi i casi una serie di sette vittorie casalinghe consecutive iniziate nel mese di febbraio rispettivamente con Roma (2-1) e Napoli (4-2) ed interrotte proprio all’ultima giornata dalle due milanesi, vittoriose in tutte e due i casi 0-2. Affinché ciò possa accadere bisognerà innanzitutto migliorare dal punto di vista difensivo, troppe infatti le diciassette reti subite in casa finora. Inoltre servirà ritrovare maggiore verve offensiva: le pesanti assenze di Ilicic e Zapata – per lui si temono 4 mesi di stop – impongono a Gasperini delle scelte obbligate. Il nuovo arrivato Boga, ma soprattutto Muriel e Malinovskyj, autori finora di una stagione tra luci ed ombre (nove reti in due) dovranno esprimersi al meglio cercando di ripetere i numeri delle loro ultime brillanti stagioni. La speranza dei tifosi orobici è che anche quest’anno, in occasione di Atalanta-Juventus, la squadra possa iniziare un ciclo vincente, facendo del Gewiss Stadium un fortino inespugnabile dove costruire i propri sogni legati all’entrata per il quarto anno consecutivo in Champions League.