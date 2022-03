La notizia è stata riportata nelle scorse ore dai media brasiliani., che poi potrebbe essere ceduta in quota a un grosso investitore con l'intento di favorirne l'ulteriore sviluppo economico e mediatico sul piano globale. È ciò che emerge grazie a un'indiscrezione pubblicata dal sito web Globoesporte , che ha anche ricostruito sia il contesto in cui questo progetto matura, sia le prospettive di realizzazione.Per quanto riguarda il contesto, esso è segnato da una, cui fa da contraltare il tentativo dei club di garantirsi condizioni di sviluppo economico fin qui non messe in atto. Per quanto riguarda le condizioni di realizzazione, va ricordato che nel mese di agosto 2021. In positivo c'è la prospettiva che i denari degli investitori privati risolvano gli endemici problemi finanziari. Ma a controbilanciare questo aspetto positivo ve ne sono due di carattere negativo, particolarmente pesanti, che nel caso dei club brasiliani è molto forte ma dall'ingresso degli investitori privati verrebbe messa definitivamente in subordine. Il secondo riguarda il fatto che, in un contesto opaco come quello del calcio sudamericano, dietro gli investitori potrebbero celarsi forme mascherate dise non traffici peggiori. Inoltre, come anticipato da un articolo di Calciomercato.com pubblicato lo scorso dicembre , l'acquisizione di un club brasiliano può essere premessa per la costruzione di sistemi multiproprietari di club, con successiva acquisizione di club europei medio-piccoli da utilizzare per importare calciatori in Europa. Progetti che potrebbero essere di pura speculazione e a danno dei sistemi europei di formazione.Al di là di queste visioni di prospettiva, rimane il progetto propugnato da Tebas. Un progetto che secondo le anticipazioni fornite da Globoesporte. Soprattutto, spiccano i nomi coinvolti. L'immancabile, il soggetto che sta manovrando i fili del grande processo di finanziarizzazione del calcio brasiliano. Ma anche CVC Capital, il fondo che a ottobre 2020 avrebbe dovuto comprare il 10% della costituenda media company della Lega di Serie A , salvo vedere naufragare il progetto per opposizione di parte dei club della cosiddetta Confindustria del calcio italiano. Ma si tratta della stessa CVC che nell'estate 2021 ha condotto in porto il medesimo progetto con la Liga di Tebas , che a sua volta ha dovuto piegare l'opposizione dei due club spagnoli impegnati a promuovere la Superlega europea, cioè ile ilE qui sta un altro aspetto del gioco grande dell'economia e della finanza del calcio.. Come quella che si realizza sul modello che vede una forte lega europea (la Liga, appunto) pronta a infeudare le nascenti leghe di oltreoceano. Sta per succedere in Brasile, ma un analogo tentativo era stato fatto in Argentina. Non è andata bene, ma anche allora Tebas era in prima fila a fare da soggetto ispiratore . Senza che si capisse se parlasse da presidente della Lega o da avvocato d'affari. Giusto per sottolineare che la contrapposizione fra Tebas e i residui propugnatori della Superlega europea (la scalcinata triade Agnelli-Laporta-Pérez) non è un conflitto tra buoni e cattivi, bensì una guerra per bande che litigano per affermare interessi contrastanti. Il bene del calcio c'entra nulla.@Pippoevai