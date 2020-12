. Il primo ha fatto e disfatto, alla fine è stato pure bacchettato giustamente da Andrea Pirlo. Il fuoriclasse portoghese si è limitato a sbagliare quello che di solito non sbaglia mai: i gol. A porta quasi vuota, sono stati due. Poi un altro, anche più pesante, dal dischetto. Più pesante perché calciare in quella maniera tra le braccia di Gollini ha poi galvanizzato tutta l'Atalanta e alimentato l'insofferenza bianconera. CAnche se poi Pirlo per CR7 al termine abbia deciso di usare solo parole al miele: “Non era una partita facile, avesse fatto gol su rigore magari i giudizi sarebbero cambiati. Forse non è stato brillantissimo, ma capita a tutti di sbagliare un calcio di rigore”.. La partita numero 101 invece ha fornito forse il peggior CR7 di questi due anni e mezzo in bianconero, sicuramenteCon una costante che però più che far riflettere lui, che senza dubbio saprà trasformare la delusione in motivazione come sempre ha fatto in carriera, dovrebbe far riflettere tutta la Juve.Non c'era CR7 contro Crotone (1-1), Verona (1-1), Barcellona (0-2) e Benevento (1-1). Non c'era e la Juve ha fatto una fatica immensa. Ha deluso nel derby e la Juve ha vinto all'ultimo respiro. Ha sbagliato tutto contro l'Atalanta ed è arrivato un altro pareggio. Insomma, se non ci pensa Ronaldo, per quanto la formazione di Pirlo stia lanciando segnali incoraggianti sotto l'aspetto del gioco, poi la Juve o non vince o comunque va in seria difficoltà.