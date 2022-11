Un lungo e tortuoso percorso, il più duro tra le 32 qualificate, l'ha portata in Qatar:. I Socceroos sono ormai una certezza per i Mondiali, quello che prenderà il via il 21 novembre sarà ildopo averne disputato solo uno nelle precedenti 17 edizioni. Simbolicamente, però, non sarà un Mondiale come gli altri,, la più grande leggenda del calcio australiano (capocannoniere della nazionale con 50 gol). Con una missione, provare almeno a pareggiare il miglior risultato di sempre:, che superò i canguri in inferiorità numerica grazie al rigore conquistato da Grosso e trasformato da Totti. Non sarà una missione semplice per la formazione del, inserita nel gruppo D con Francia, Danimarca e Tunisia: difficile ma non impossibile, per una squadra temprata dalle difficoltà affrontate nell'ultimo biennio.: Ryan (Copenaghen), Redmayne (Sidney FC), Vukovic (Central Coast Mariners).: Atkinson (Hearts), King (Odense Boldklub), Behich (Dundee United), Rowles (Heart), Degenek (Columbus Crew) Souttar (Stoke City), Deng (Albirex Nigata), Wright (Sunderland), Karacic (Brescia).: Baccus (St. Mirren), Irvine (St. Pauli), Devlin (Hearts), McGree (Middlesbrough), Hrustic (Verona), Mooy (Celtic).: Boyle (Hibernian FC), Kuol (Central Coast Mariners), Cummings (Central Coast Mariners), Leckie (Melbourne City), Duke (Fagiano Okyama), Mabil (Cadice), Goodwin (Adelaide United), MacLaren (Melbourne City).- Il cammino più tortuoso e duro si è scritto. E difficilmente si potrebbe definire in altro modo quello che ha compiuto l'Australia per arrivare in Qatar. A partire dalle qualificazioni asiatiche (dal 2006 i Socceroos hanno abbandonato quelle dell'Oceania per misurarsi in un contesto più competitivo), cr - come sedi temporanee in quanto a metà strada tra Oceania ed Europa, da cui proviene la maggior parte dei suoi giocatori. Le difficoltà logistiche sono state poi trasmesse sul campo, perché dopo un buon avvio l'Australia ha chiuso come quinta nella fase decisiva delle qualificazioni.. Prima ha battuto all'ultimo respiro gli, grazie alla parata decisiva del terzo portiere, mandato in campo al posto del titolare Matthew Ryan per la lotteria dei penalties.23 novembre, ore 20: Francia-Australia26 novembre, ore 11: Tunisia-Australia1 dicembre, ore 16: Australia-Danimarca, rappresentante del gruppo dei giocatori nati e cresciuti in Australia (minoritario, sono di più i giocaatori con origini stranieri), è considerato '' ed è quasi un eroe in patria, detestato invece in Perù per quei balletti con cui ha disorientato i tiratori della squadra sudamericana (anche se, a conti fatti, ha parato solo un rigore) e che gli sono valsi il soprannome ''. Ci sarà, ma il ruolo di titolare è saldamente nelle mani del capitano, giocatore con più presenze (75) al suo terzo Mondiale. Guida un gruppo con età mediamente alta e che conta altri veterani del calibro di(73 presenze, terzo Mondiale anche per lui), e ancora(tutti alla seconda partecipazione a una Coppa del Mondo). Spiccano in difesa i rampanti, sulle corsie esterne trova spazio anche il 'bresciano': croato naturalizzato, non era mai stato in Australia prima delle convocazioni in nazionale. A centrocampo occhi su, il giocatore del Verona sta trovando continuità ed è stato decisivo con il gol vittoria contro gli Emirati Arabi Uniti.sono le due principali bocche di fuoco, che in attacco si affida anche all'estro di: per il classe '95 la carriera calcistica è iniziata in un campo profughi in Kenya, poi il trasferimento in Australia e ancora il Midtjylland, fino al Cadice dove gioca oggi.Il classe 2004 è considerato la più grande promessa del calcio australiano, 4 gol in 8 presenze in campionato alla prima stagione in prima squadra. Illo aveva notato in un'amichevole pre-campionato contro una selezione dei migliori giocatori del campionato australiano, dove il 18enne aveva sfiorato un gol da metà campo,. Lo scorso 25 settembre ha debuttato con la nazionale maggiore e ora ha convinto Arnold a portarlo al Mondiale: un avvio di carriera col botto, per la più grande speranza del panorama calcistico oceanico.@Albri_Fede90