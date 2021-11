Il Borussia Dortumnd ha un piano per trattenere Erling Haaland. Seconda quanto riportato dal Bild, la società tedesca, insieme a Puma (sponsor della Bundesliga), vorrebbe proporre un adeguamento di contratto che lo farebbe diventare il calciatore più pagato della storia tedesca. Il calciatore, sempre secondo il Bild, chiederebbe a tutte le società interessate un ingaggio da 30 milioni di euro. Il Dormund è impossibilitato ad arrivare ad una cifra così alta, l'unica speranza, nel caso la punta norvegese cambiasse lo sponsor tecnico (ora Nike) per passare alla Puma, il club teutonico potrebbe arrivare intorno ad una cifra compresa dai 16 ai 18 milioni. In quel caso la decisione passerebbe ad Haaland per decidere se rimanere o meno.