Il Real Madrid ha varato il piano per ristrutturare la rosa e l'estate 2022 sarà il mercato della svolta. La prossima estate scadranno i contratti di Marcelo, Isco e Bale liberando il monte ingaggi delle Merengues di 31 milioni netti, 60 milioni lordi. Come riporta As, grazie solo a questo risparmio il Real affonderebbe il colpo per Mbappé, ma sicuramente non sarà l'unico colpo. Sotto osservazione per la prossima estate ci sono anche Hazard e Mariano che in caso di cessione faranno risparmiare altri 40 milioni lordi, oltre ai soldi del cartellino, il ché aiuterebbe molto con i rinnovi di Vinicius, Modric, Benzema e Asensio.