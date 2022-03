Matthijs de Ligt ha deciso, vuole restare. Ma la Juve deve blindarlo. E allora una trattativa per il rinnovo andrà impostata in tempi brevi, con il club che chiederà di rivedere anche a lui almeno in parte il faraonico ingaggio: 12 milioni bonus inclusi, almeno due dovranno essere lasciati sul piatto. Il mercato? Può aspettare, era il Chelsea a fare sul serio e ora Blues sono bloccati, ma per meno di ottanta milioni non partirebbe.