Ha suscitato un certo scalpore la puntata di lunedì scorso di Report, la trasmissione di Rai3 che ha riportato a galla i fatti relativi ale al presunto pesante coinvolgimento di altri club di Serie A oltre alla. Circostanze poste in evidenza in particolare dal principale imputato di quella complicatissima stagione del calcio italiano, l'ex direttore generale bianconero, e da altri protagonista dell'epoca come l'ex designatore arbitrale Paolo Bergamo. La diffusione poi del contenuto della chiavetta USB nella quale Moggi ha raccoltocompiute dagli inquirenti nell'indagine di 17 anni, di cui calciomercato.com ha pubblicato le parti salienti, ha fatto il resto. Ebbene, a distanza di qualche giorno,che rappresentò l'accusa nel 2006 insieme al collega Filippo Narducci -alla redazione di Report per fornire la sua versione dei fatti, di tenore decisamente opposto a quello del programma televisivo.- "Il servizio “C’era una volta Calciopoli”, andato in onda lunedì 17 aprile nella trasmissione “Report”, evoca alcune vicende già trattate nel corso dei processi al termine dei quali – ma il servizio dimentica di dirlo –(le tracce di questa attività risalgono al periodo 1999/2000)("…tuttavia, 17 anni dopo, è emerso che nessuna partita era stata condizionata")Insomma, un esito giudiziario concreto e molto significativo, ben diverso da quello delineato dal conduttore secondo il quale, alla fine, l’indagine avrebbe prodotto un evanescente risultato poiché la posizione dei singoli si sarebbe risolta con "assoluzioni, prescrizioni e sospensioni di condanna". Eppure, a me risulta cheSarebbe stata sufficiente una lettura, anche superficiale, dei provvedimenti giudiziari per fornire una informazione corretta ed esaustiva su questo come su altri aspetti".- Narcucci torna anche sull'ipotesi riferita dall'ex designatore degli arbitri Bergamo - che a sua volta aveva ricevuto la confidenza dall'onorevole Latorre - sull'esistenza di un grande patto imprenditoriale che vedeva coinvolti anche Luca Cordero di Montezemolo e l'ex vice-presidente dell'Inter Marco Tronchetti Provera per estromettere dai giochi Moggi e l'ex ad della Juve Giraudo: "". Narducci prosegue nella sua ricostruzione dei fatti, soffermandosi sul discorso relativo alle SIM svizzere consegnate da Moggi ad alcuni degli imputati: "I giudici, proprio rispondendo alle obiezioni dei difensori degli imputati, hanno scritto chiaramente che non c’è stata alcuna violazione delle regole sulla rogatoria internazionale e del trattato di assistenza italo-svizzero".- Narducci smonta pezzo per pezzo molte delle tesi riferite da Report, anche quella relativo alla fede calcistica di molte delle persone chiamate ad indagare sui comportamenti messi in atto dai dirigenti della Juventus: "e che lo stadio dove qualcuno può incontrarmi è, semmai, quello intitolato a Renato Dall’Ara.In definitiva, i fatti posseggono una straordinaria attitudine: non si prestano ad essere alterati con facilità. Anche quelli che riguardano la storia, limpida, della indagine sul calcio della Procura di Napoli".