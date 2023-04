La tanto attesa puntata di "Report" su alcuni particolari inediti dello scandalo diè andata finalmente in onda. Nella trasmissione di Rai 3, basata anche sui contenuti e sull'imponente mole di intercettazioni telefoniche all'interno della chiavetta USB dell'ex direttore generale della Juventus- di cui Calciomercato.com vi ha fornito in questi giorni ampia documentazione -che, secondo le accuse rilanciate negli anni dall'allora dirigente bianconero, è sempre rimasta estranea all'inchiesta del 2006.Tra i personaggi di quella stagione del calcio italiano che sono stati intervistati dai colleghi di Report anche uno dei due designatori arbitrali dal 1999 al 2005,(che guidava i fischietti insieme a Pierluigi Pairetto), chenei giorni successivi al 5 maggio 2002, quando i nerazzurri persero in volata lo scudetto contro la Juve: "Lui sosteneva che noi mandavamo arbitri ostili all'Inter, per farla perdere.queste indagini, hanno dato origine a richieste di risarcimento danni. Sono certo".che tira in ballo quello che all'epoca era uno dei collaboratori più stretti di uno dei personaggi di spicco della politica italiana - Massimo D'Alema - e del centro-sinistra del nostro Paese, che proprio nel 2006 avrebbe eletto il suo leader Romano Prodi come Presidente del Consiglio. Si riferisce all', ex ad della Juventus, dai posti di comando in seno al club torinese: "Io ho saputo prima che Moggi e Giraudo li stavano facendo fuori, me l'aveva detto l'onorevole Latorre.. Riuscii dopo tanti tentativi a essere ricevuto dall'avvocato degli Agnelli, Galasso. Mi disse testualmente: Bergamo, io sono tifoso della Juve., facendo apparire cose nelle quali ci sono cose che sappiamo vere. Non se la prenda, non dico altro, è una cosa che nasce nelle nostre teste". Il commento dell'onorevole Latorre, a sua volta interpellato da Report sulle parole di Bergamo, è il seguente: "Gli ho segnalato che stava per finire la prima repubblica del calcio".- L'e i comportamenti presuntamente illeciti tenuti dall'allora presidente Massimo Moratti e dal vice Giacinto Facchetti sono affrontati anche nell'intervento dell, uno dei magistrati chiamati ad indagare sulla Juventus e ad occuparsi dell'inchiesta su Calciopoli:, diciamo la verità.(il Libro Nero, ndr)Chi diede le carte? Avevamo sospetti, ma elementi di prova mai avuti. Non lo sappiamo". Una risposta arriva dal tribunale di Roma: la fuga di notizie può arrivare dal reparto. "Se fossimo andati avanti, ci sarebbero state altre squadre. Dopo la Juve, era pronta l'Inter", ammette il procuratore".