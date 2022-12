All'inizio sembrava essere soltanto una suggestione, col passare dei giorni e delle settimane, invece, sta diventando qualcosa di più: il Portogallo vuole José Mourinho come nuovo commissario tecnico. Dopo il Mondiale in Qatar, concluso tra le polemiche per l'utilizzo di Cristiano Ronaldo e non solo, c'è stato infatti l'addio con Fernando Santos, l'uomo che aveva regalato ai lusitani il primo Europeo della loro storia. E nella ricerca del suo successore, l'interesse per lo Special One si sta facendo sempre più concreto.



IN ATTESA - Negli ultimi giorni, dopo la chiacchierata dell'immediato post Mondiale, i dirigenti della Federazione sono tornati a farsi vivi con Mourinho. Gli hanno proposto il doppio ruolo, di diventare così il ct del proprio Paese senza però lasciare l'impegno con la Roma. Una risposta definitiva, ancora, non è arrivata, Mou sta riflettendo e ne parlerà a breve con Tiago Pinto e la dirigenza giallorossa, prima di prendere una decisione e comunicarla ai vertici della Federcalcio. Entro qualche giorno sarà chiaro se, per la prima volta in Italia, ci sarà un allenatore con doppio incarico.