Il prefetto di Torino, Claudio Palomba, ha parlato dopo la scelta di rinviare Juve-Milan: "La decisione nasce da risultanze emerse dall'unità di crisi. Non è sempre possibile identificare le persone, indipendentemente dalla loro residenza. Per motivi di studio o lavoro possono aver avuto contatti con persone contagiati. Dopo aver sentito i Ministri, abbiamo concordato la necessità di un intervento urgente. Juve-Inter? Non decido io, sarà una necessità anche per altre partite che non riguardano queste squadre e basta".