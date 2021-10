La sosta ci permette di riordinare le idee (e le classifiche) sugli “oscar” di Calciomercato.com. In testa al premio della combattività, che abbiamo definito Premio Rino Gattuso per evidenti ragioni, c’è il giovane milanista Tonali, indicato per ben tre volte dai nostri inviati come il giocatore che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso di appartenenza, secondo il criterio assegnato al premio. La crescita di Tonali è una delle grandi novità di questo campionato. Alle sue spalle, con due segnalazioni a testa, 14 giocatori, fra cui spicca anche un talentuoso come Franck Ribery.





I PREMI DELLA 7a GIORNATA

PREMIO “RINO GATTUSO” (IL COMBATTIVO)

Tonali (Milan)

Hickey (Bologna)

Torreira (Fiorentina)

Zaniolo (Roma)

Barak (Verona)

Makengo (Udinese)

Strandberg (Salernitana)

Caceres (Cagl­iari)

Chiellini (Juventus)

Vidal (Inter)



Classifica generale

3 punti: Tonali (Milan)



2 punti: Palomino (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Nandez (Cagliari); Martinez Quarta e Bonaventura (Fiorentina); Skriniar (Inter); Milinkovic (Lazio); Osimhen (Napoli); Mamadou Coulibaly e Ribery (Salernitana); Thorsby (Sampdoria); Maggiore (Spezia); Bremer (Torino); Barak (Verona)



1 punto: Zappacosta (Atalanta); Hickey (Bologna); Marin e Caceres (Cagliari); Haas, Bandinelli e Henderson (Empoli); Vlahovic, Duncan e Torreira (Fiorentina); Badelj (Genoa); Barella e Vidal (Inter); Bentancur, Locatelli e Chiellini (Juventus); Lucas Leiva (Lazio); Saelemaekers e Tonali (Milan); Mario Rui ed Elmas (Napoli); Cristante e Zaniolo (Roma); Strandberg (Salernitana); Candreva (Sampdoria); Djuricic, Berardi e Frattesi (Sassuolo); S. Bastoni (Spezia); Praet (Torino); Walace, Deulofeu e Makengo (Udinese); Busio, Vacca Jr e Ceccaroni (Venezia); Zaccagni, Ilic (Verona)