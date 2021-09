. Settecon varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dallaal più efficace intervento difensivo, dai(procurati e provocati) agli. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale.I migliori per il momento sono:(Atalanta) e(Inter) nel”, un folto gruppo nel(Roma) nel”,(Bologna),(Sampdoria) e(Spezia) nelloe lacoppianelQuesti i nostri criteri------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso diappartenenza-------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, unafinta, un lancio di 50 metri, una rete stupenda--------------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata,una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la pallaconquistata nella propria area di rigore-----------------------------------In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara)che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisiva-------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fannol’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist dacalci piazzati---------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che sisono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un toccodi mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiro-------------------------------------In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hannocausato un rigore.==========================================================================-------------------------------------------------------------------------------------------(Venezia): è ovunque(Napoli): resta in campo anche da acciaccato(Fiorentina): fa a sportellate con Palomino(Milan): con classe, ma anche con forza(Cagliari): un mastino(Sassuolo)(Bologna)(Spezia): uno e trino in campo(Torino)(Inter)-----------------------: Palomino (Atalanta) e Skriniar (Inter): Arnautovic (Bologna), Nandez e Marin (Cagliari), Haas eBandinelli (Empoli), Bonaventura e Martinez Quarta e Vlahovic(Fiorentina), Badelj (Genoa), Bentancur (Juventus), Lucas Leiva (Lazio),Saelemaekers e Tonali (Milan), Osimhen e Mario Rui (Napoli), Cristante(Roma), Mamadou Coulibaly (Salernitana), Thorsby (Sampdoria) , Djuricic eBerardi (Sassuolo), Maggiore (Spezia), Bremer (Torino), Walace (Udinese),Busio (Venezia), Zaccagni e Ilic (Verona)-------------------------------------------------------------(Venezia): slalom alla Weah per il 2-0(Juventus): lo scavetto sul gol(Atalanta): tacco con tunnel ai danni di Biraghi(Milan): attacco e gol(Genoa): il cross per il 3-2 di Fares(Roma): il tiro a giro sul gol(Bologna): il tiro del gol(Udinese): si libera di un paio di avversari e sigla il golpartita all'89'(Torino): assist per la rete di Lukic(Inter): punizione-gol a 106 km all’ora con palla all’incrocio deipali----------------------: Pasalic, Muriel e Zappacosta (Atalanta), Arnautovic (Bologna),Nandez (Cagliari), Bajrami (Empoli), Nico Gonzalez (Fiorentina), Cambiaso(Genoa), Calhanoglu, Correa e Dimarco (Inter), Dybala e Morata (Juventus),Felipe Anderson e Immobile (Lazio), Maignan, Giroud e Leao (Milan), L.Insigne (Napoli), Shomurodov, Mkhitaryan ed El Shaarawy (Roma), Traoré eDjuricic (Sassuolo), Buongiorno (Torino), Pussetto e Samardzic (Udinese),Okereke (Venezia)-------------------------------------------------------------------------(Empoli): gol salvato su Okereke(Atalanta): soffia una rete a Sottil(Lazio): decisivo in area su Ibrahimovic(Cagliari): frena Destro nel momento decisivo(Roma) salvataggio sulla linea(Bologna)(Udinese) salvataggio sulla linea a portiere battuto(Torino): spegne un contropiede salernitano(Inter): respinta vicino alla linea di porta----------------------: Ibanez (Roma)Carboni (Cagliari), Koulibaly (Napoli) e Ferrari (Sassuolo),Nuytinck (Udinese): Palomino (Atalanta), Hickey e Medel (Bologna), Luperto eMarchizza (Empoli), Pulgar (Fiorentina), Bastoni, Calhanoglu e D’Ambrosio(Inter), Bonucci (Juventus), Luiz Felipe, Marusic e Acerbi (Lazio), Tonali(Milan), Lassana Coulibaly (Salernitana), Hristov (Spezia), Lukic e Zima(Torino)-------------------------------------------(Empoli): uscita decisiva su Johnsen(Napoli): a tu per tu con Kulusevski, gli chiude la porta(Fiorentina): contro Zapata salva un gol(Roma): su Boga a tu per tu(Bologna)(Spezia): deviazione su velenosa rasoiata ravvicinata di Deulofeu(Torino): paratona su tiro di Lassana Coulibaly(Sampdoria): prodezza su Lautaro----------------------: Skorupski (Bologna), Audero (Sampdoria), Zoet (Spezia): Vicario (Empoli), Sirigu (Genoa), Rui Patricio (Roma), Milinkovic(Torino), Silvestri (Udinese): Musso (Atalanta), Terracciano (Fiorentina), Sirigu (Genoa), Reina(Lazio), Maignan (Milan), Ospina (Napoli), Belec (Salernitana), Consigli(Sassuolo), Maenpaa (Venezia), Montipo’ (Verona)----------------------------------------------------------------Barella e Luis Alberto: Ansaldi, Abraham, Cambiaso, Marin e Shomurodov-----------------------------------------------------(Fiorentina)(Atalanta)(Empoli)(Cagliari)----------------------: Gosens (Atalanta), Pavoletti e Keita Balde (Cagliari), Henderson(Empoli), Vlahovic e Bonaventura (Fiorentina), Acerbi (Lazio), Elmas e DiLorenzo (Napoli), Pedro (Roma), Djuric (Salernitana), Arslan (Udinese)------------------------------------------------(Venezia)(Atalanta)(Fiorentina)(Genoa)-----------------------: Maehle e Djimsiti (Atalanta), Soriano (Bologna), Vicario(Empoli), Callejon (Fiorentina), Sabelli (Genoa), Szczesny (Juventus),Zoet ed Erlic (Spezia), Caldara, Ceccaroni e Mäenpää (Venezia).