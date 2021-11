La sosta ci permette di riordinare le idee (e le classifiche) sugli “oscar” di Calciomercato.com. In testa al premio della “parata”, che abbiamo intitolato a Dino Zoff per evidenti ragioni, c’è una coppia di portieri formata dall’empolese Vicario e dal doriano Audero con 9 voti a testa. Con una segnalazione in meno seguono Skorupski e Sirigu. Questo il criterio per l’assegnazione dei punti: in ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara) che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisiva.



PREMIO “DINO ZOFF” (LA PARATA)

-------------------------------------------



Consigli (Sassuolo): nell'uno contro uno strappa il pallone dai piedi di Beto

Ospina (Napoli): grande parata su conclusione di Caprari

Perin (Juventus): uscita alta con cui toglie la palla dalla testa di Castrovilli

Rui Patricio (Roma): doppia parata nei due corner per il Venezia

Audero (Sampdoria): decisivo su Arnautovic

Cragno (Cagliari): grandissimo intervento a tu per tu con Zapata

Vicario (Empoli): su Melegoni

Tatarusanu (Milan): para il rigore di Lautaro

Milinkovic-Savic (Torino): un intervento spettacolare su un tiro a giro di Nzola



Classifica generale

----------------------



9 punti: Vicario (Empoli); Audero (Sampdoria)



8 punti: Skorupski (Bologna); Sirigu (Genoa)



6 punti: Musso (Atalanta); Handanovic (Inter); Ospina (Napoli); Rui Patricio (Roma)



5 punti: Tatarusanu (Milan)



4 punti: Cragno (Cagliari); Milinkovic-Savic (Torino); Silvestri (Udinese)



3 punti: Terracciano (Fiorentina); Reina (Lazio); Belec (Salernitana); Consigli (Sassuolo); Zoet (Spezia); Maenpaa (Venezia); Montipo’ (Verona)



2 punti: Dragowski (Fiorentina); Szczesny e Perin (Juventus); Maignan (Milan); Provedel (Spezia);



1 punto: Romero (Venezia)