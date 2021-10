. Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale. I migliori per il momento sono: Maggiore (che sale a 5 punti inseguito da Thorsby) nel “Gattuso”, Barrow, Nico Gonzalez, Dybala, Leao e Insigne raggiunti da Berardi e Okereke a quota 3 nel “Baggio”, ancora Koulibaly e Ibanez nel “Cannavaro”, Audero, Vicario e Sirigu nello “Zoff”, Barella nel “Rivera”.Frattesi (Sassuolo)Milinkovic (Lazio)Pobega (Torino)Barella (Inter)Pavoletti (Cagliari)Thorsby (Sampdoria)Maggiore (Spezia)Mazzocchi (Venezia)Barak (Verona)Mario Rui (Napoli)5 punti: Maggiore (Spezia) 4 punti: Thorsby (Sampdoria) 3 punti: Milinkovic (Lazio); Tonali (Milan); Barak (Verona)Berardi (Sassuolo): apertura per pescare Maxime Lopez in contropiede in occasione dell’1-2Pedro (Lazio): il tiro del golTonali (Milan): uscita in bello stile con diversi avversari in marcatura, grazie a una magia di taccoSanchez (Inter): per il gol di D’AmbrosioLo. Pellegrini (Roma): la punizione del golIlicic (Atalanta): dribbling a centrocampoColley (Spezia): segna un gol non facileOkereke (Venezia): velo per AramuMolina (Udinese): dribbling nel trafficoFabian Ruiz (Napoli): la conclusione da fuori area per l’1-0, palla all’incrocio3 punti: Barrow (Bologna); Nico Gonzalez (Fiorentina); Dybala (Juventus); Leao (Milan); L. Insigne (Napoli); Berardi (Sassuolo); Okereke (Venezia) 2 punti: Ilicic (Atalanta); Marin (Cagliari); Saponara (Fiorentina); Calhanoglu (Inter); Felipe Anderson (Lazio); Abraham e Lo. Pellegrini (Roma)Ayhan (Sassuolo): salvataggio sulla linea di portas sul tiro di CuadradoMartinez Quarta (Fiorentina): intervento su Felipe Anderson lanciato verso l’areaKjaer (Milan): salva un gol fatto sulla lineaD’Ambrosio (Inter): salvataggio sulla linea su tiro a botta sicura di LupertoPavoletti (Cagliari): toglie un gol,all'esordiente Afena-Gyasi.Dragusin (Sampdoria): intervento su MalinovskyiNikolaou (Spezia): decisivo in scivolataPereyra (Udinese): anticipo in scivolata su BarakMedel (Bologna): salvataggio nei pressi della sua porta sul pallonetto di Insigne4 punti: Koulibaly (Napoli); Ibanez (Roma) 3 punti: Medel (Bologna); Acerbi (Lazio); Tonali (Milan); Ferrari (Sassuolo); Nuytinck (Udinese); Dawidowicz (Verona) 2 punti: Carboni (Cagliari); Luperto (Empoli); A. Bastoni e D’Ambrosio (Inter); Luiz Felipe (Lazio); Tomori (Milan); Mancini (Roma); Strandberg (Salernitana); Yoshida (Sampdoria); Nikolau (Spezia); Djidji (Torino)Perin (Juventus): grande intervento sul tiro dal limite di BerardiTerracciano (Fiorentina): parata notevole su LazzariTatarusanu (Milan): stilisticamente non perfetto ma decisivo l’intervento su SanabriaVicario (Empoli): su colpo di testa ravvicinato di Lautaro MartinezRui Patricio (Roma): splendida parata in tuffo su un colpo di testa di PavolettiMusso (Atalanta): paratona su CaputoSirigu (Genoa): doppia parata fantasticaMontipò (Verona): due ottimi interventiSkorupski (Bologna): uscita su Elmas7 punti: Vicario (Empoli); Sirigu (Genoa); Audero (Sampdoria) 6 punti: Skorupski (Bologna) 5 punti: Musso (Atalanta); Handanovic (Inter); Rui Patricio (Roma) 4 punti: Ospina (Napoli); Silvestri (Udinese)Classifica generale: 5 assist: Barella (Inter) 4 assist: Pasalic (Atalanta); Luis Alberto e Milinkovic (Lazio); Caprari (Verona) 3 assist: Barrow (Bologna); Marin (Cagliari); Rovella (Genoa); Dybala (Juventus); Ansaldi (Torino); Ilic (Verona)Caicedo (Genoa)Barak (Verona)Insigne (Napoli)Osimhen (Napoli)2 punti: Henderson (Empoli); Dzeko (Inter); Osimhen (Napoli)Provedel (Spezia)Becao (Udinese)Medel (Bologna)Mbaye (Bologna)2 punti: Szczesny (Juventus); Djidji (Torino)Premio “Rino Gattuso” (il combattivo): In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso di appartenenzaPremio “Roberto Baggio” (il gesto tecnico): In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupendaPremio “Fabio Cannavaro” (l’intervento difensivo): In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigorePremio “Dino Zoff” (la parata): In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara) che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisivaPremio “Gianni Rivera” (l’assist): In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fanno l’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist da calci piazzatiPremio “My penalty (rigore a favore): In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che si sono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un tocco di mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiroContropremio (rigore a sfavore): In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hanno causato un rigore.