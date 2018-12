Il Milan lo stava seguendo per provare a regalarlo a Gennaro Gattuso già a gennaio, la Juventus, invece, si è avvicinata a lui grazie al suo contratto in scadenza al termine della stagione per provare a portarlo a Torino a parametro zero. Invece dalla Spagna è arrivata dall'Atletico Madrid la brusca frenata alle speculazioni di mercato.



Il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo, ha infatti confermato davanti ai giornalisti in vista della sfida di Champions contro il Club Bruges che il rinnovo di Godin arriverà: "Non c'è bisogno di preoccuparsi. Parleremo con lui e tutto sarà risolto. Discutiamo ogni minuto, ogni ora, con i nostri calciatori, lo faremo anche con Godin. L'Atletico è generoso con tutti quelli che lavorano nel club".