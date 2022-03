Mathias Olivera del Getafe è molto vicino al Napoli, che l'aveva puntato da tempo per la fascia sinistra. Già a gennaio il club azzurro aveva avviato una trattativa che potrebbe chiudersi in estate. A confermare che la trattativa sta procedendo in modo positivo, è il presidente del club spagnolo Angel Torres, che ai microfoni di Cadena Ser ha detto: "Sulla situazione di Oliveira ci sentiamo tranquilli, ha rinnovato alla condizione che se fosse arrivare una proposta convincente sia per noi che per lui l'avremmo ceduto. Siamo consapevoli che non rimarrà qui per sempre, e penso che un suo trasferimento in Italia sia in fase molto avanzata".