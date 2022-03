Dopo la sconfitta subita nel big-match di domenica contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti vuole riprendere la corsa verso lo scudetto da Verona. Gli scaligeri sono imbattuti contro gli azzurri da tre uscite consecutive, costando a Insigne e compagni – con il pareggio del “Maradona” nell’ultima giornata dello scorso campionato – un posto in Champions League. Non sarà una sfida facile per gli ospiti, comunque favoriti per i betting analyst di 888sport.it. Il segno «2» è avanti a 2,05, sale a 3,60 il pareggio, quasi alla pari della vittoria interna offerta a 3,65. Il Verona di Tudor in questo girone di ritorno è il miglior attacco del campionato e affronta un avversario capace di trovare il gol in trasferta in tutte le occasioni eccetto la trasferta di Roma dello scorso 24 ottobre: per questi motivi il Goal, a 1,68, è nettamente avanti al No Goal offerto a 2,10. Per quanto riguarda il risultato esatto l’1-1, esito delle ultime due sfide, è favorito in quota a 6,75, seguito dallo 0-1 a 8. Vale invece 25 volte la posta un 3-1 come nell’ultimo precedente al Bentegodi del gennaio 2021. In quell’occasione fu il Napoli a passare in vantaggio dopo un minuto e a subire la rimonta dei gialloblù: un eventuale nuovo ribaltone nel match di domenica si gioca a 16, mentre una vittoria per Simeone e compagni – in rete 4 volte contro i partenopei tra cui nella sfida di andata - dopo essere andati in vantaggio è fissata a 4,10.