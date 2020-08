Viene da pensare a questo tutte le volte che si analizza il rapporto tra, agenzia di gestione delle carriere particolarmente in ascesa, e il suo fondatore, attuale proprietario deltanto più che non potrebbero.qua e là affiorano indizi quasi quotidiani di inestinto affetto, come accade fra quelle coppie che si separano davanti alla legge ma poi continuano a flirtare clandestinamente (ma neanche tanto). Ciò che suscita un'invincibile voglia di tenerezza., quando un'indiscrezione di mercato ha riferito di una missione condotta a Roma, versante Lazio, da. Durante un incontro avvenuto a Formello col ds lazialesi sarebbe parlato del difensoreChe giusto pochi mesi fa è passato sotto le insegne di Football Capital. Stando a quanto riportato dalle fonti, si èma si è anche parlato di altri calciatori laziali che potrebbero interessare al club inglese appena tornato in Premier League dopo un'attesa di 16 anni. Fra i tanti rumor si dice addirittura di Milinkovic Savic. Il tempo dirà.. E non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questa promiscuità fra Radrizzani-Leeds United e Football Capital si presenti conE che l'anello di congiunzione continui a essere proprio, che dalle fonti d'informazione inglese specializzate nel seguire il Leeds United viene dato come braccio destro (“right hand man”) di AndreaAl punto da assisterlo nel corso dei ripetuti abboccamenti colil fondo sovrano che detiene il controllo del, in vista di un possibile investimento nel Leeds United ( QUI QUI ). InoltreSu tutte, un filmato in cui il rappresentante di Football Capital festeggia in campo coi calciatori (e si becca lo spruzzo di champagne) la sera in cui la squadra conquista il ritorno in Premier League.riguardo alle cose che abbiamo appena illustrato. Innanzitutto,di Luiz Felipe o altri. Il vero motivo dell'incontro, a suo dire, sarebbe stato il possibile trasferimento alla Lazio di Salvatore Simone Pino, difensore centrale del Catania classe 2002 di cui Football Capital gestisce la carriera (). Per quanto riguarda la sua connessione con(non l'avremmo mai detto...) e di una conoscenza che dura da vent'anni. Ha aggiunto di essere tifoso del Leeds United e questa è una notizia che mettiamo agli atti. Perché da qualunque parte la si giri, that's ammore.Ci risponde di non essere un agente e di occuparsi soltanto di diritti d'immagine. E quando gli chiediamo se questa sua affermazione non vada per caso in collisione con quanto ci ha detto soltanto un minuto prima, e cioè di essere andato a parlare con Tare per l'eventuale trasferimento di Pino dal Catania alla Lazio, ci invita aperché soltanto questi sarebbe in grado di darci i dovuti chiarimenti.E invero parleremmo volentieri con Castagna, se in prima battuta(fatta quasi tre mesi fa) di inviarci copia del contratto di collaborazione stipulato tra Football Capital e FC Chiasso (). Ma non disperiamo che infine l'onore prevalga sulla riservatezza.Va ricordato cheda Massimo Cellino. Tanto più che i ruoli di proprietario o dirigente di una società di calcio sono incompatibili con quelli esercitati in un'agenzia di gestione delle carriere. Il problema è che, a proposito separazioni stentate,). Ne è uscito soltanto a febbraio 2020 unitamente all'altro fondatore di Football Capital, Marco Busiello (). Quest'ultimo ha scelto di mettersi in proprio fondando un'agenzia concorrente.Il che ci conforta. Perché gli amori da cui si esce più innamorati di prima ci provocano spiazzamento e un vago senso di melensaggine. Molto meglio raccontare quelli che finiscono col lancio dei piatti.