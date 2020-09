Il presidente del Santos, José Carlos Peres, ha concesso l'autorizzazione all'agente spagnolo Marcos Vazques Dias per trattare con l'Inter il trasferimento di Kaio Jorge. La notizia arriva dal Brasile, in particolare da Gazeta Esportiva: l'autorizzazione apparsa in una lettera datata 27 agosto e concessa in esclusiva al quotidiano con sede a San Paolo ha scadenza il prossimo 20 settembre.



IL DOCUMENTO UFFICIALE - "Le negoziazioni richiedono il consenso e l'accettazione scritta del Santos. La presente lettera di autorizzazione ha un impegno di riservatezza ed è valida fino al 20 settembre 2020, essendo automaticamente revocata dopo tale data, e potrà essere prorogata in qualsiasi momento a discrezione del Santos Futebol Clube ". Il classe 2002 Kaio Jorge, attualmente in convalescenza dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha un contratto con il Santos dal 2018 e in scadenza il 31 dicembre 2021.