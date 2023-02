Murat Sancak, presidente dell'Adana Demirspor, ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale torna sul mancato approdo del centrocampista francese Tiemoué Bakayoko dal Milan via Chelsea:



"La notizia che Bakayoko ha rinunciato a firmare quando ha visto le nostre strutture è una bugia completa; il calciatore è andato nella sede del Milan alle due di notte per firmare il contratto. Non sappiamo cosa sia successo, ma mentre il Chelsea stava per rescindere il suo contratto e firmare con noi, ma ci hanno rinunciato".