Niente da fare anche questa volta:. Nonostante l'ottimismo manifestato nella serata di ieri dall'agente del centrocampista in esclusiva a Calciomercato.com : non ci sono stati i tempi tecnici per completare tutto l'iter che coinvolge anche il, la decisione è arrivata troppo tardi.Bakayoko ancora in rossonero dunque e oggi si allena regolarmente con i compagni agli ordini di Stefano Pioli, falliti tutti i tentativi effettuati nel corso di questa finestra invernale: prima l'Adana Demispor, poi la Cremonese, in seguito il Lione e nuovamente il club turco, con la riapertura della trattativa dopo la chiusura del mercato italiano.