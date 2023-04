Una dichiarazione che farà molto discutere. Stanno facendo rumore, in particolare su tutti i media spagnoli, le parole pronunciate qualche giorno fa da Musalli Al-Muammar, il presidente dell'Al Nassr che avrebbe espresso la sua delusione per il comportamento di Cristiano Ronaldo ad ArabiaNews50: "Sono stato truffato solo due volte nella mia vita. La prima volta quando ho chiesto tre kebab e me ne hanno dati solo due. La seconda quando ho ingaggiato Cristiano Ronaldo".