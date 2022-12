Il Marocco è la grande sorpresa del Mondiale in Qatar: prima volta in semifinale del torneo e prima africana a raggiungere un traguardo del genere. La competizione è diventata anche una vetrina sul mercato per molti giocatori. Di due di loro ha parlato il presidente dell'Angers: "Ci stiamo preparando a tutto, anche a eventuali cessioni di Boufal e Ounahi - ha detto Saïd Chabane a RMC - Sapete che è impossibile trattenere un giocatore che vuole andare via".