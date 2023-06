Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato di alcuni dei principali temi di mercato in un'intervista con Onda Madrid.



Su Amrabat: "I dirigenti dell'area tecnica stanno lavorando per mettere a punto la squadra. È la segreteria a fare questo lavoro, noi aspettiamo ordini e notizie da parte loro".



Su Morata: "Quando un giocatore firma un contratto significa che saremo sicuri che giocherà nell'Atletico Madrid. Non capisco perché mi vengano fatte certe domande quando ha firmato un contratto...".