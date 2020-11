Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici, chiede in un messaggio inviato a La Repubblica l'immediato lockdown totale in Italia: "Nell'ultima settimana abbiamo registrato mediamente mille ricoverati e oltre trecento morti al giorno. Se il trend rimarrà invariato, avremo diecimila morti in più e cinquemila pazienti in terapia intensiva. Servono subito misure drastiche, come un lockdown totale".