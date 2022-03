Noël Le Graët, presidente della federcalcio francese, invita Kylian Mbappé a restare al Paris Saint-Germain in un'intervista a Ouest-France: "Per il calcio francese è meglio avere uno dei migliori giocatori del mondo, se non il migliore, nel proprio campionato. Ha più possibilità di essere Pallone d'Oro con il PSG che altrove. Quando si cambia squadra, bisogna sempre riabituarsi all'ambiente. Il PSG è un grande club".