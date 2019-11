Le grandi manovre dietro le quinte. E quando c'è una squadra in forte difficoltà economica, il primo nome che esce fuori è sempre quello del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Stavolta ad essere oggetto del possibile interesse del patron ci sarebbe il Trapani, in forti difficoltà finanziarie.



GRANDI MANOVRE - Nonostante i debiti, Lotito avrebbe inviato due emissari ad assistere alla gara contro il Cosenza, come riporta la Repubblica. Il patron, che ha già investito anche nella Salernitana ed era stato accostato in passato anche al Bari.