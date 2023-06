Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è rientrato da Praga a Milano Malpensa nella prima mattinata successiva alla finale di Conference League persa dalla Fiorentina contro il West Ham. Dispiaciuto per la sconfitta viola e per non aver visto il settore dedicato ai tifosi italiani stracolmo come quello occupato dagli inglesi (ci sono stati problemi con la vendita dei biglietti, diverse decine rimasti senza proprietario), ha preferito non rilasciare dichiarazioni, guardando avanti ai prossimi impegni assembleari e al primo spareggio dopo l'introduzione della nuova regola, quello per la salvezza in programma domenica a Reggio Emilia tra Spezia e Verona.