Emmanuel Macron, capo di stato della Francia, scende in campo contro i big del calcio, con una riflessione pungente e decisa contro la Superlega europea, o Superchampions che dir si voglia, a difesa deile singole realtà nazionali. Senza giri di parole, come riporta il Corriere della Sera: "Dobbiamo difendere il nostro modello, i nostri club. Non possiamo sacrificare il calcio che nasce dalle nostre società perché siano in pochi a beneficiarne". E ancora: "Abbiamo spesso denunciato il fatto che ci sono cos' tanti soldi nel calcio e in particolare in quello maschile. Sono al fianco del presidente della Federcalcio Le Graet per difendere il modello francese ed evitare riforme che porterebbero al peggio".