Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda così Kobe Bryant, campione Nba scomparso domenica in un tragico incidente in elicottero, insieme alla figlia 13enne e ad altre sette persone:







"Tutto il mondo dello sport è rattristato dalla sua morte. Una tristezza che ha fondamento non solo nelle sue capacità e nella sua popolarità ma anche perché si era formato nel nostro Paese e nelle nostre scuole. La comunanza di studi è quella che lega davvero l'umanità".