Il primo contratto di Messi al Barcellona va all’asta: lo firmò su un tovagliolo, ora vale cifre astronomiche

una curiosa storia di calciomercato arriva da. Qui fu firmato il una firma che ha segnato un'epoca per la squadra catalana e che fu apposta su... un Ora a distanza di anni, proprio quel tovagliolo, conservato nel tempo come una sorta di reliquia, andrà e i primi exit poll sul prezzo sono clamorosi. La casa d'aste internazionali ha reso noto che, iniziata oggi,

La storia ormai è nota e risale a 23 anni fa.Per non lasciarselo sfuggire però, qualche mese prima, lo stesso argentino si trovò a dover firmare un impegno a giocare per il Barcellona in futuro direttamente su un tovagliolo alla presenza degli agenti. Non avendo a disposizione altra carta e, trovandosi in un ristorante, Messi firmò un tovagliolo, cambiando la sua storia, quella del Barcellona e quella del calcio mondiale.