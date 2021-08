Primo giorno di lavoro da calciatore del Paris Saint-Germain per l'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. L'estremo difensore italiano ha fatto oggi il suo ingresso nel centro sportivo Ooredoo, dove ha fatto la conoscenza dei suoi nuovi compagni di squadra e dell'allenatore Mauricio Pochettino.



Dopo le visite mediche svolte in pieno Europeo e la firma del contratto dello scorso 14 luglio, per Donnarumma inizia a tutti gli effetti la nuova avventura al PSG.