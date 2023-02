e si porta – in attesa del match di domani del Bayern Monaco – a 37 punti, a pari merito proprio con i bavaresi. Una partita giocata ad altissimi livelli, in cui gialloneri hanno imposto il proprio ritmo di gioco, surclassando sotto ogni punto di vista la formazione della Brisgovia. La rosa di Terzic continua così la sua marcia verso la vetta della classifica, centrando il quarto successo consecutivo.Minuto 51. Il Dortmund conquista un calcio d’angolo. Dalla bandierina, Julian Brandt si appresta a calciare. Parte uno spiovente in mezzo.. Il centravanti ivoriano ha potuto così festeggiare il suo rientro dal primo minuto in un match ufficiale, siglando la sua. Un rientro aspettato, desiderato, voluto dopo il calvario vissuto per colpa del tumore ai testicoli. Per mesi, l’ivoriano è stato lontano dai campi a combattere contro un male che si era preso possesso non solo della sua carriera ma anche della sua stessa vita. E alloraLa rete stessa di Haller, in realtà, sembra essere un’amara quanto dolce coincidenza della vita., protagonista in prima persona del dolore che un cancro possa portare con sé,– World Cancer Day coordinato dall’Unione per il controllo internazionale del cancro (UICC) -. Ed allora ecco che il colpo di testa di Haller diventa un inno alla vita, alla speranza. La speranza di reagire, di tornare a vivere, di superare un ostacolo che può sembrare insormontabile. Perché dal cancro si può uscire, dal cancro si reagisce. Il cancro può essere mandato a quel paese. Chiedere agli scarpini di Haller per conferma.