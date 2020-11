. Il destino è compiuto e siccome, quando ci si mette, le storie le sa scrivere benissimo, ha deciso che il primo gol indovesse combaciare con la vittoria storica del campionato da parte del suo. Quella di Jens Petternon è stata una notte banale: lui, il ragazzino nato a, che stava scrivendo la storia con la squadra della sua città, arrivato aldopo una serata europea, ha visto compiersi il disegno calcisticamente divino. Un via libero celestiale, come se gli ​Æsir avessero dato il loro ok, una strizzata d'occhio a uno dei figli prediletti del calcio norvegese: "i tuoi ex compagni sono in festa, tu hai segnato. E' bello così".La gioia è bella se è condivisa. ​e compagni hanno festeggiato un campionato storico, il primo per il Bodo/Glimt, ma anche il primo gol in A del loro ex compagno di squadra, che ha lasciato un segno ben visibile su questo titolo: 1Jens Petterha esultato sul prato del San Paolo, ma anche dopo, sui social, dedicando ovviamente un post a chi era lontano, ma in qualche modo vicino. Lui che con i colori delci è cresciuto prima in giardino, in casa e in famiglia, poi nel centro sportivo, sul prato e nel settore giovanile, fino ad arrivare alla gloria. Hauge se n'è andato quando il più era fatto e numericamente, il suo posto, ironia della sorte, o logica del destino, lo ha preso il fratellino, di due anni più piccolo:, rientrato dal prestito al ​. Giusto in tempo per festeggiare.Un affare di famiglia, quindi, quello di Hauge, che piano piano si sta ritagliando il suo spazio anche nel. C'è da imparare, di fatto è la prima volta che 'esce di casa': una nuova realtà, una nuova dimensione, un nuovo inizio, una nuova squadra nel periodo più difficile della storia recente per cambiare paese. Ma non si è fatto intimidire il giovane esterno offensivo, e sono i numeri a dircelo:il 100% di realizzazione, quindi, per il numero 15 rossonero (a proposito di divinità nordiche, lo sesso di Tomasson), che davanti al portiere non trema, si esalta: controllo orientato e gol col, doppio passo e tocco leggero col. Sempre in trasferta, sempre in viaggio, sotto lo stesso cielo stellato di Bodo. E ora?E ora conai box ein infermeria, lo spazio aumenterà, così come le possibilità di mettersi in mostra e di sbagliare, perché così sarà e perché si passa anche dagli errori. La sinistra è il suo habitat naturale e lo ha dimostrato (2 volte su 2, tanto per cambiare), a destra sarebbe adattato; ma è nella sua zolla di campo preferita che ora c'è un vuoto da riempire: senza Ibra, Rebic può andare a fare la prima punta, lasciando spazio al talento norvegese. Che sta spiccando il volo, senza soffrire di vertigini.@AngeTaglieri88