Qualche settimana e vedremo i festeggiamenti di quello vero, ma, che ha certificato oggi la matematica della vittoria del girone C di Serie C battendo lain trasferta con il risultato di 0-2, gol di Iemmello e Brignola. Il, secondo, ha vinto 3-2 in rimonta contro la Viterbese mantenendo i 16 punti di distacco, ma adesso mancano 5 giornate alla fine dei giochi:, che torna in Serie B dopo 19 anni con una ricorrenza davvero curiosa.- Infatti,non si è giocata ad Agropoli: troppo piccolo lo stadio per le migliaia di tifosi che sono partiti per raggiungere la Campania, la partita è stata spostata, la casa della Salernitana che gioca in Serie A. La stessa cosa era successa, con il match promozione teoricamente in casa delche i tifosi delhanno "costretto" a spostare ad, in uno stadio allora da Serie B.Adesso il Catanzaro è pronto a misurarsi con la Serie B, dopo aver polverizzato la concorrenza nel campionato attuale di terza divisione italiana:, patita a sorpresa contro la Viterbese in quel momento ultima in classifica nel mese di febbraio. Per il resto, una marcia trionfale e a tratti accecante, con, classifica cannonieri monopolizzata con l'ex Sassuolo e Benevento Pietrosul primo esul secondo gradino del podio a quota 23 e 16.Con, il Catanzaro oggi a quota 86 batterà idi2021-22 e2020-21, stabilendo un nuovo primato assoluto. Il record per ilè già appannaggio delle Aquile, che le hanno vinte tutte fino ad ora, mentre i 45 punti in trasferta della stessa Ternana sono irraggiungibili (35 attuali, massimo 44). Il record per il maggior numero di punti nel girone di ritorno appartiene al, che nel campionato 2016-2017 totalizzò 48 punti: il Catanzaro, che si è fermato a 51 nell'andata, è in scia con gli attuali 35 (può arrivare a 50). Laè leggermentedella Ternana di un paio di stagioni fa. Se lasi allargasse fino ai 23 punti, sarebbero battuti anche i 22 che la Ternana ha messo fra sé e la seconda due anni fa. Curiosità: la seconda, allora, era proprio il Catanzaro. Con, sarebbe battuto anche il record diin un singolo campionato. Detenuto da chi? Dalla Ternana, ovviamente, assieme all'Avellino 1972-73. Lo scivolone di Viterbo è costato l'impossibilità di affiancare il Lecco 1942-43, unica squadra mai imbattuta in Serie C. Difficili, quasi impossibili da raggiungere, invece, i primati del Varese 1942-43: +94 di differenza reti e 119 gol fatti.In generale, questo Catanzaro vanta; a parte, anche il marcatore odiernoha esperienza in Serie A e militava proprio col bomber nel Benevento di De Zerbi. A disposizione del tecnico Vivarini c'è poi il belga Jari, cresciuto nel vivaio del Gent (quello che ha sfornato negli anni diamanti come Kevin De Bruyne), esterno sinistro da 11 reti che completa il quadrato magico. Con buona pace degli originali Platini, Tigana, Giresse e Fernandez, che magari avevano più tecnica ma di sicuro segnavano meno. Il portieree il difensore centralesono altri nomi che non suoneranno totalmente sconosciuti.che probabilmente tra qualche settimana ricalcherà se non migliorerà l'anticipo della truppa calabrese.