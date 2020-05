Di infortuni ai calciatori, il professor Mariani, ne ha visti tanti. Dall'alto della sua esperienza, l'ortopedico e chirurgo parla al Corriere dello Sport dell'infortunio di Zlatan Ibrahimovic: "Non posso parlare di cose che non conosco, mi limito a dire che un campione come Ibrahimovic sicuramente può riprendere ad esprimersi sui livelli ai quali è abituato. Non so dare i tempi perché non conosco l'entità dell'infortunio, quindi non riesco a valutare quanto può perdere in forza o elasticità. Dipende da tanti fattori. Certamente a 38/39 anni può ricominciare anche in funzione dei fattori psicologici dell'atleta. Se è motivato, se ha la volontà di riprendere dopo un lungo periodo di stop, nulla osta a un ritorno sui livelli standard".





Il prof. Mariani: 'Ibra? Se vuole